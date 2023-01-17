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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре под комплексное развитие выставили территории площадью около 43 га

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала два постановления, связанные с комплексным развитием территорий. Общая площадь земельных участков под развитие — 42,98 га. Все они расположены в Промышленном районе.

Первое постановление касается развития трех несмежных территорий жилой застройки площадью 16,95 гектара: участка в 7,17 гектара, расположенного в границах улицы Свободы, пр. Кирова, улиц Победы, Краснодонской; участка площадью 7,69 га в границах улицы Вольской, пр. Кирова, улиц Свободы, Краснодонской; территории площадью 2,09 га в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова

"Установить, что предельный объем строительства на трех несмежных территориях составляет 542 400,00 кв.м", — отмечается в постановлении.

Второй документ — о развитии четырех несмежных территорий общей площадью 26,03 га: земельного участка площадью 4,01 га в границах улиц Свободы, Калинина, Ново-Вокзального

тупика, Томашевского тупика; территории площадью 7,28 га в границах улицы Вольской, переулка Юрия Павлова, улиц Свободы, Воронежской; территории площадью 8,55 га в границах улиц Воронежской, Свободы, Краснодонской, Театрального проезда; территории площадью 6,19 га в границах проспекта Юных Пионеров, улиц Воронежской, Вольской, Калинина.

Отмечается, что предельный объем строительства на четырех несмежных территориях дожен составлять 832,96 тыс. кв метров.

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