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Страхование Финансы

"Росгосстрах" отмечает резкий рост спроса на каско для китайских автомобилей в 2022 году

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рост продаж автомобилей китайского производства соответствующим образом сказался и на спросе на их страховую защиту. Анализ договоров добровольного автострахования от компании "Росгосстрах" за прошлый год показывает, что именно владельцы набирающих популярность китайских машин обеспечили максимальные темпы роста продаж полисов каско. Причем пик спроса приходится на последние месяцы ушедшего года.

Так, в частности, количество застрахованных "Росгосстрахом" автомобилей марки Geely в 2022 году выросло в 1,6 раза по сравнению с годом ранее, причем в третьем и четвертом квартале прошлого года было оформлено столько же полисов каско, как и за весь 2021 год. Количество договоров страхования Chery и Haval в портфеле "Росгосстраха" увеличилось за прошлый год в 1,7 раза, и на последние три месяца приходится 45% и 33% полисов соответственно. В 1,9 раза выросли в компании продажи полисов каско для автомобилей марки Great Wall. Самый существенный рост спроса по сравнению с позапрошлым годом — почти в 30 раз — наблюдался со стороны покупателей автомобилей Exeed, что, впрочем, неудивительно, поскольку старт продаж машин этой марки в России пришелся на конец 2021 года.

"Близкие к китайским темпы роста договоров каско мы видим по прошлому году только у марок Honda и Volvo, но их доля в нашем портфеле не так велика. По остальным представителям европейского, корейского и японского автопрома, а также по российским маркам мы не отметили столь существенного роста спроса на страховую защиту, — говорит член Правления — руководитель Блока "Продукты" ПАО СК "Росгосстрах" Денис Макаров. — А с учетом того, как быстро завоевывают отечественный рынок модели из Китая, мы ожидаем в этом году не только существенные темпы роста продаж, но и кратное количественное увеличение застрахованных Chery, Exeed, Geely, Haval и других китайских автомобилей с полисами "Росгосстраха".

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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