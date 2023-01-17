В первом матче сборов "Крылья" одержали победу

В первом матче сборов в Турции "Крылья Советов" одержали победу над клубом из Азербайджана "Сумгаит".
Единственный гол в матче забил Владислав Шитов на 86 минуте.
В первом матче сборов в Турции "Крылья Советов" одержали победу над клубом из Азербайджана "Сумгаит".
Единственный гол в матче забил Владислав Шитов на 86 минуте.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?