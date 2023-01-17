Названы имена победителей регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье"

В очередном творческом сезоне в региональном этапе фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье" приняли участие свыше 1 тыс. человек, представляющие 86 детских и молодежных театральных коллективов Самарской области.

86 видеоверсии спектаклей из 18 муниципальных образований Самарской области (городских округов Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Похвистнево, Самара, Сызрань, Тольятти, муниципальных районов Большечерниговский, Волжский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Красноармейский, Красноярский, Нефтегорский, Сергиевский, Ставропольский, Сызранский, Шенталинский) отсмотрело жюри регионального этапа конкурса.

В состав жюри вошли ведущие деятели культуры Самарской области под председательством Александра Александровича Мальцева, заведующего кафедрой театральной режиссуры, доцента кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры.

Фестиваль "Театральное Приволжье" проходит по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. За это время проект стал заметным культурным событием в жизни Самарской области.

Губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Культура" отмечал важность проведения окружного проекта "Театральное Приволжье".

По итогам регионального этапа фестиваля решением регионального экспертного жюри были определены лауреаты (1, 2, 3 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области".

В номинации "Лучший детский спектакль" победителями стали МБУДО "ЦВР "Крылатый" городского округа Самара, Образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек", спектакль "Слово о полку Игореве" (режиссер Виктор Николаевич Михайлов).

"В этом году чаша качнулась в сторону детских спектаклей. Мы с удовольствием смотрели детские спектакли. Там есть прекрасные сценографические решения, прекрасные актерские работы. Самое удивительное, что иногда их настоящая искренность позволяет поверить тому, что происходит на сцене, проникнуться и жить этой историей", - поделился доцент кафедры актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского института культуры, член жюри регионального этапа фестиваля детских и молодежных театральных коллективов ПФО "Театральное Приволжье" Вадим Горбунов.

В номинации "Лучший молодежный спектакль" победил АНО МЦКТИ "Место действия" городского округа Самара театральный коллектив "Форма Т", спектакль "Вдовы" по одноименной пьесе Славомира Мрожека (режиссер Андрей Чепыжов).

"Театральные критики, театроведы отмечают очень высокий уровень работы режиссеров постановок, принявших участие в конкурсе. Отрадно было слышать, что отдельные спектакли просто покоряют сердца профессионалов, которые входят в число экспертного жюри. Есть спектакли самодеятельных театров, которые смело могут конкурировать и с профессиональными театрами", - отметил директор Агентства социокультурных технологий, организатор регионального этапа фестиваля Игорь Жаткин.

Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" запланирована на февраль 2023 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича.

Лауреаты (1 место) в номинациях "Лучший детский спектакль Самарской области", "Лучший молодежный спектакль Самарской области" будут награждены дипломами и денежными поощрениями на постановку нового спектакля, лауреаты (2,3 место) - дипломами и памятными сувенирами. Обладатели званий "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль" - дипломами и памятными сувенирами.

"Сейчас, конечно, есть очень много конкурсов, мы участвовали в конкурсах разного уровня. Чем нравится этот фестиваль: во-первых, очень компетентное жюри, очень серьезное и профессиональное, во-вторых, в отличие от коммерческих, они очень объективно, справедливо и профессионально судят, говорят о наших ошибках, и единственное, что можно было бы добавить, - хотелось бы, чтобы с фестивалем проводились и мастер-классы. Ребята чувствуют свою ответственность. Все-таки это фестиваль масштабный, крупный, и когда ребята из села занимают места - это действительно очень приятно, они по-настоящему и искренне радуются", - отметила руководитель детского народного театрального коллектива "Смешные непоседы" МКДЦ "Россия" м.р. Кошкинский, участник конкурсного отбора Татьяна Петрова.

Видеоверсии спектаклей-победителей регионов Приволжского федерального округа размещены на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Подведение итогов фестиваля пройдет в формате видеотрансляции с подключением региональных студий 27 марта 2023 года в День театра.

Победители фестиваля получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового театрального спектакля.

Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в апреле 2023 года в городе Ижевск Удмуртской Республики.

Ответственными за организацию регионального этапа фестиваля являются министерство культуры Самарской области и министерство образования и науки Самарской области. Организатор регионального этапа фестиваля - Агентство социокультурных технологий.