16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре снесут подземный паркинг-самострой В Советском районе Самары под комплексное развитие отдадут почти 10 га В Самаре под комплексное развитие выставили территории площадью около 43 га Ирина Дьяченко повторно "упустила" "Кинап" В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре снесут подземный паркинг-самострой

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре снесут самовольный подземный паркинг, расположенный на ул. Советской армии, 240б. Это следует из опубликования на сайте госзакупок.

Подрядчиком по выполнению работ выступит ООО "Европроект". Компания проведет демонтаж за 45 тыс. рублей. Хотя изначально администрация Самары планировала потратить 276 тыс. рублей.

"Объект капитального строительства - двухэтажный недостроенный объект - подземный паркинг. Обустроен котлован, представляющий собой заглубленный фундамент, частично имеются железобетонные армированные плиты перекрытия. Объект расположен на дворовой территории жилого многоквартирного дома по ул. Советской Армии, 240б г. Самары. Огорожен забором", - говорится в техническом задании.

Площадь недостроя - 929,6 кв. м. Статус самовольной постройки он получил 14 октября 2021 года на основании решения Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Европроект" обязан разработать проект организации работ, обследовать объект, подготовить смету на его снос и провести госэкспертизу. Компания должна уложиться в 70 дней.

Паркинг был запланирован как часть ЖК "Аркадия", строительство которого в 2004 г. начало ЗАО "Гагаринец". Впоследствии компания обанкротилась. Новым застройщиком стало ООО "Строй-Ком", которое также было признано банкротом в 2021 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5