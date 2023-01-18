В Самаре снесут подземный паркинг-самострой

В Самаре снесут самовольный подземный паркинг, расположенный на ул. Советской армии, 240б. Это следует из опубликования на сайте госзакупок.

Подрядчиком по выполнению работ выступит ООО "Европроект". Компания проведет демонтаж за 45 тыс. рублей. Хотя изначально администрация Самары планировала потратить 276 тыс. рублей.

"Объект капитального строительства - двухэтажный недостроенный объект - подземный паркинг. Обустроен котлован, представляющий собой заглубленный фундамент, частично имеются железобетонные армированные плиты перекрытия. Объект расположен на дворовой территории жилого многоквартирного дома по ул. Советской Армии, 240б г. Самары. Огорожен забором", - говорится в техническом задании.

Площадь недостроя - 929,6 кв. м. Статус самовольной постройки он получил 14 октября 2021 года на основании решения Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

"Европроект" обязан разработать проект организации работ, обследовать объект, подготовить смету на его снос и провести госэкспертизу. Компания должна уложиться в 70 дней.

Паркинг был запланирован как часть ЖК "Аркадия", строительство которого в 2004 г. начало ЗАО "Гагаринец". Впоследствии компания обанкротилась. Новым застройщиком стало ООО "Строй-Ком", которое также было признано банкротом в 2021 году.