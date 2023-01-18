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Страхование Финансы

ВСК застраховала автомобили "Брянсккоммунэнерго"

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Государственного унитарного предприятия Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 180 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 270 тыс. рублей.

"Брянсккоммунэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой свыше 70% жителей Брянской области. Для выполнения такого объема работы предприятию необходим надежный автопарк. ВСК имеет многолетний опыт в сфере автострахования и при возникновении страхового случая поможет быстро его урегулировать", — отметила Екатерина Климова, директор Брянского филиала Страхового Дома ВСК.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" является крупнейшим теплоэнергетическим предприятием Брянской области. В него входят 6 структурных подразделений: Дубровское, Дятьковское, Брасовское, Почепское, Новозыбковское, Клинцовское и 7 производственных участков: Бежицкий, Советский, Володарский, Фокинский, Выгоничский, Карачевский, Стародубский. В эксплуатации предприятия находятся: 418 котельных, 28 тепловых пунктов, 18 артезианских скважин, 2 системы водоотведения и 4 системы водоснабжения.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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