ВСК застраховала автомобили "Брянсккоммунэнерго"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Государственного унитарного предприятия Брянской области "Брянсккоммунэнерго".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 180 транспортных средств. Стоимость контракта составила более 270 тыс. рублей.

"Брянсккоммунэнерго" обеспечивает теплом и горячей водой свыше 70% жителей Брянской области. Для выполнения такого объема работы предприятию необходим надежный автопарк. ВСК имеет многолетний опыт в сфере автострахования и при возникновении страхового случая поможет быстро его урегулировать", — отметила Екатерина Климова, директор Брянского филиала Страхового Дома ВСК.

ГУП "Брянсккоммунэнерго" является крупнейшим теплоэнергетическим предприятием Брянской области. В него входят 6 структурных подразделений: Дубровское, Дятьковское, Брасовское, Почепское, Новозыбковское, Клинцовское и 7 производственных участков: Бежицкий, Советский, Володарский, Фокинский, Выгоничский, Карачевский, Стародубский. В эксплуатации предприятия находятся: 418 котельных, 28 тепловых пунктов, 18 артезианских скважин, 2 системы водоотведения и 4 системы водоснабжения.