Жительница Самары увидела объявление о возможности получения заработка. Она прошла по указанной ссылке и оставила заявку. Вскоре ей позвонила женщина, которая представилась оператором биржи и сказала, что для инвестирования необходимо проходить по присылаемым ссылкам.
Самарчанке объяснили, что чем больше она вложит денежных средств, тем больше заработает. Женщина взяла кредит и, добавив свои сбережения, перевела деньги на неизвестные счета.
После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и сообщила о произошедшем полицейским.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.