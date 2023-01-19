Самарчанка, желавшая заработать на "бирже", потеряла 700 тыс. рублей

Жительница Самары увидела объявление о возможности получения заработка. Она прошла по указанной ссылке и оставила заявку. Вскоре ей позвонила женщина, которая представилась оператором биржи и сказала, что для инвестирования необходимо проходить по присылаемым ссылкам.

Самарчанке объяснили, что чем больше она вложит денежных средств, тем больше заработает. Женщина взяла кредит и, добавив свои сбережения, перевела деньги на неизвестные счета.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и сообщила о произошедшем полицейским.