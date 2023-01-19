Экипировщика вагонов из Самары обвиняют в краже пылесосов из поездов

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение жителю Самарской области, которого подозревали в краже.

По версии следствия, в июле 2022 г. экипировщик по содержанию вагонов крал пылесосы Karcher из кладовых пассажирских поездов. Похищенное он сдавал в ломбард. В результате Федеральной пассажирской компании был причинен ущерб 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в мировой суд Железнодорожного района. Сейчас обвиняемый уже возместил ущерб.