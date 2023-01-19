Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение жителю Самарской области, которого подозревали в краже.
По версии следствия, в июле 2022 г. экипировщик по содержанию вагонов крал пылесосы Karcher из кладовых пассажирских поездов. Похищенное он сдавал в ломбард. В результате Федеральной пассажирской компании был причинен ущерб 20 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в мировой суд Железнодорожного района. Сейчас обвиняемый уже возместил ущерб.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.