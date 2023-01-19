ВСК фиксирует рост спроса на страхование ответственности перед третьими лицами

По итогам 2022 года большая часть страховых случаев с имуществом россиян пришлась на квартиры (73%), посчитали в Страховом Доме ВСК. Остальные происшествия были связаны с частными домами, дачами, хозяйственными постройками и пр.
Кроме того, в 2022 увеличилась доля обращений по риску страхования ответственности перед третьими лицами, до 7%. Причем в структуре страховых случаев по страхованию квартир этот показатель даже выше — 8%. Средний размер ущерба при подобных ЧП оценивается в 61 тыс. рублей.
В целом, в топ-3 рисков жителей многоквартирных домов в 2022 году вошли:
1. Затопления — 80% происшествий
2. Нанесение ущерба соседям — 8% происшествий
3. Пожары — 6% происшествий.
Намного реже квартиры россиян страдают из-за природных катаклизмов (3,5%) и противоправных действий третьих лиц (1,6%).
Самая большая компенсация в 2022 году — 2,55 млн рублей — была выплачена жителю Московской области, чья квартира пострадала из-за пожара. Чуть меньше — 1,98 млн рублей — получила жительница Сочи, т. к. ее жилью был нанесен крупный ущерб в результате стихийного бедствия.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.