ВСК фиксирует рост спроса на страхование ответственности перед третьими лицами

По итогам 2022 года большая часть страховых случаев с имуществом россиян пришлась на квартиры (73%), посчитали в Страховом Доме ВСК. Остальные происшествия были связаны с частными домами, дачами, хозяйственными постройками и пр.

Кроме того, в 2022 увеличилась доля обращений по риску страхования ответственности перед третьими лицами, до 7%. Причем в структуре страховых случаев по страхованию квартир этот показатель даже выше — 8%. Средний размер ущерба при подобных ЧП оценивается в 61 тыс. рублей.

В целом, в топ-3 рисков жителей многоквартирных домов в 2022 году вошли:

1. Затопления — 80% происшествий

2. Нанесение ущерба соседям — 8% происшествий

3. Пожары — 6% происшествий.

Намного реже квартиры россиян страдают из-за природных катаклизмов (3,5%) и противоправных действий третьих лиц (1,6%).

Самая большая компенсация в 2022 году — 2,55 млн рублей — была выплачена жителю Московской области, чья квартира пострадала из-за пожара. Чуть меньше — 1,98 млн рублей — получила жительница Сочи, т. к. ее жилью был нанесен крупный ущерб в результате стихийного бедствия.