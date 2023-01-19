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Страхование Финансы

ВСК фиксирует рост спроса на страхование ответственности перед третьими лицами

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022 года большая часть страховых случаев с имуществом россиян пришлась на квартиры (73%), посчитали в Страховом Доме ВСК. Остальные происшествия были связаны с частными домами, дачами, хозяйственными постройками и пр.

Кроме того, в 2022 увеличилась доля обращений по риску страхования ответственности перед третьими лицами, до 7%. Причем в структуре страховых случаев по страхованию квартир этот показатель даже выше — 8%. Средний размер ущерба при подобных ЧП оценивается в 61 тыс. рублей.

В целом, в топ-3 рисков жителей многоквартирных домов в 2022 году вошли:

1. Затопления — 80% происшествий

2. Нанесение ущерба соседям — 8% происшествий

3. Пожары — 6% происшествий.

Намного реже квартиры россиян страдают из-за природных катаклизмов (3,5%) и противоправных действий третьих лиц (1,6%).

Самая большая компенсация в 2022 году — 2,55 млн рублей — была выплачена жителю Московской области, чья квартира пострадала из-за пожара. Чуть меньше — 1,98 млн рублей — получила жительница Сочи, т. к. ее жилью был нанесен крупный ущерб в результате стихийного бедствия.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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