Самарский театр оперы и балета приглашает на "Гусарскую балладу"

1 февраля Самарский театр оперы и балета представляет вечер хореографии Игоря Чернышева "Гусарская баллада. Дивертисмент" (6+).
Художественный руководитель самарского балета Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева — самого креативного балетмейстера в истории самарского театра.
В первом отделении зрители увидят сюиту из балета "Гусарская баллада" на музыку Тихона Хренникова — приключения Шурочки Азаровой, которая, переодевшись в мундир корнета, отправилась защищать родину и нашла любовь.
Во втором отделении — номера и сцены из балетов "Золушка", "Спартак", "Маленький принц", "Поэма двух сердец", "Антоний и Клеопатра", "Щелкунчик".
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert958.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.