Самарский театр оперы и балета приглашает на "Гусарскую балладу"

1 февраля Самарский театр оперы и балета представляет вечер хореографии Игоря Чернышева "Гусарская баллада. Дивертисмент" (6+).

Художественный руководитель самарского балета Юрий Бурлака собрал и восстановил сцены из авторских произведений Игоря Чернышева — самого креативного балетмейстера в истории самарского театра.

В первом отделении зрители увидят сюиту из балета "Гусарская баллада" на музыку Тихона Хренникова — приключения Шурочки Азаровой, которая, переодевшись в мундир корнета, отправилась защищать родину и нашла любовь.

Во втором отделении — номера и сцены из балетов "Золушка", "Спартак", "Маленький принц", "Поэма двух сердец", "Антоний и Клеопатра", "Щелкунчик".

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert958.html.