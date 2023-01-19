В мэрии Самары рассказали, чем закончился поиск вандалов, испортивших троллейбусы

В пресс-службе городской администрации сообщили об окончании разбирательства из-за вандализма в Трамвайно-троллейбусном управлении. По итогам уже принимают меры.

Напомним, акт вандализма совершили 28 августа. Сообщалось, что в депо на ул. Физкультурной обнаружили испорченными сразу три троллейбуса "Адмирал". В 2022 г. 22 таких машины закупили на средства дорожного нацпроекта. По информации МП "ТТУ", чтобы попасть в депо, злоумышленники повредили ограждение, избавившись от колючей проволоки над ним. Сразу после происшествия пресс-служба горадминистрации распространила сообщение, что начата внутренняя проверка, а "ситуация на личном контроле главы города".

Сейчас стало известно о результатах разбирательства.

"По информации городского департамента транспорта, лица, виновные в нанесении граффити, правоохранительными органами в результате проверки не установлены. В целях предотвращения подобных инцидентов принято решение о монтаже нового ограждения депо. В настоящее время ведется его установка. Как пояснили в МП "ТТУ", работы планируется завершить до 28 февраля", — рассказали в пресс-службе мэрии.

Чиновники также уточнили, что по итогам проведенных торгов работы проводит выигравшая подрядная организация "Стройсервис".