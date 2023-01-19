В мэрии Самары рассказали, чем закончился поиск вандалов, испортивших троллейбусы

В пресс-службе городской администрации сообщили об окончании разбирательства из-за вандализма в Трамвайно-троллейбусном управлении. По итогам уже принимают меры.
Напомним, акт вандализма совершили 28 августа. Сообщалось, что в депо на ул. Физкультурной обнаружили испорченными сразу три троллейбуса "Адмирал". В 2022 г. 22 таких машины закупили на средства дорожного нацпроекта. По информации МП "ТТУ", чтобы попасть в депо, злоумышленники повредили ограждение, избавившись от колючей проволоки над ним. Сразу после происшествия пресс-служба горадминистрации распространила сообщение, что начата внутренняя проверка, а "ситуация на личном контроле главы города".
Сейчас стало известно о результатах разбирательства.
"По информации городского департамента транспорта, лица, виновные в нанесении граффити, правоохранительными органами в результате проверки не установлены. В целях предотвращения подобных инцидентов принято решение о монтаже нового ограждения депо. В настоящее время ведется его установка. Как пояснили в МП "ТТУ", работы планируется завершить до 28 февраля", — рассказали в пресс-службе мэрии.
Чиновники также уточнили, что по итогам проведенных торгов работы проводит выигравшая подрядная организация "Стройсервис".
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.