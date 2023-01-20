"Крылья Советов" завершили сбор победой в матче

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" завершили первый тренировочный сбор в Турции.

В четверг, 19 января, самарцы провели контрольный матч в закрытом режиме, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Крыльев". Голами отметились Амар Рахманович и Артем Соколов, реализовавший пенальти.

Второй сбор "Крылья" проведут с 22 января по 3 февраля. 23 января наша команда сыграет против сербского клуба "Раднички".