"Крылья Советов" завершили сбор победой в матче

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" завершили первый тренировочный сбор в Турции.
В четверг, 19 января, самарцы провели контрольный матч в закрытом режиме, который завершился со счетом 2:0 в пользу "Крыльев". Голами отметились Амар Рахманович и Артем Соколов, реализовавший пенальти.
Второй сбор "Крылья" проведут с 22 января по 3 февраля. 23 января наша команда сыграет против сербского клуба "Раднички".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?