Автопарк "Центра по обеспечению деятельности" под защитой ВСК

Вологодский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Казенного учреждения Кичменгско-Городецкого муниципального района "Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кичменгско-Городецкого муниципального района".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 270 тыс. рублей.

КУ "Центр по обеспечению деятельности" осуществляет перевозку обучающихся в общеобразовательных организациях, координирует работы методических объединений педагогических работников Кичменгско-Городецкого муниципального района и проводит оценку качества образования. Учреждение ведет прием обращений от населения по единой дежурно-диспетчерской службе и заведует аварийно-спасательной службой.