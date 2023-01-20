Автопарк "Центра по обеспечению деятельности" под защитой ВСК

Вологодский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили Казенного учреждения Кичменгско-Городецкого муниципального района "Центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Кичменгско-Городецкого муниципального района".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены свыше 30 автомобилей. Стоимость контракта составила более 270 тыс. рублей.
КУ "Центр по обеспечению деятельности" осуществляет перевозку обучающихся в общеобразовательных организациях, координирует работы методических объединений педагогических работников Кичменгско-Городецкого муниципального района и проводит оценку качества образования. Учреждение ведет прием обращений от населения по единой дежурно-диспетчерской службе и заведует аварийно-спасательной службой.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.