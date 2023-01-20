"Росгосстрах": россияне рассказали, что им нужно для счастья

Подавляющее большинство россиян в целом довольны своей жизнью. Здоровье, деньги, любовь, интересная работа, наличие близких людей рядом — главное, что нужно жителям страны, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливыми. Таковы результаты опроса¹, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь" в начале 2023 года.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос, что им нужно для счастья. Чаще всего к его неотъемлемым составляющим респонденты относили крепкое здоровье свое и родных (32%), материальное (31%) и семейное (30%) благополучие, наличие любящих людей (28%), спокойную жизнь (22%), стабильный и высокий заработок (18%), любовь к семье (18%), благополучие близких (16%).
Свыше двух третей опрошенных — и мужчины, и женщины — считают себя в той или иной степени счастливыми (51% — скорее счастливы, а 20% — абсолютно счастливы). Чаще других называли себя счастливыми участники опроса в возрасте 35-44 лет (74%). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68%).
За последние два года почти две трети респондентов (63%) стали чувствовать себя счастливее, чем раньше. И больше половины (57%) надеются стать счастливее в этом году.
Самый действенный способ почувствовать себя счастливым, с точки зрения большей части россиян, — общение с друзьями и семьей. Так считают 28% и 27% опрошенных соответственно. Каждому пятому респонденту помогают почувствовать себя счастливым работа и путешествия (по 18%), 17% — общение со своей второй половиной (супругом или партнером), 14% — домашние животные, 10% — хобби, стольким же — возможность провести вечер с книгой или за просмотром кино, 9% — постановка конкретных целей и работа над их достижением.
Отвечая на вопрос, сколько денег нужно для счастья, преобладающее большинство респондентов указали суммы свыше 100 тыс. руб. в месяц, 16% — до 50 тыс. руб., 10% — 50-100 тыс. руб. Еще 17% указали, что счастье не измеряется деньгами.
Чаще всего сумму в размере от 100 тыс. руб. в качестве желаемых называли жители столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края.
"Россияне отметили, что для счастья им необходимо, в первую очередь, материальное и семейное благополучие, а также важным фактором является, конечно, здоровье. Психологи часто говорят, что мы сами творцы своего счастья, и это действительно так, ведь финансами и здоровьем можно и нужно управлять. Например, основой финансового благополучия должно стать грамотное планирование личного и семейного бюджета, где необходимым минимумом является финансовая защитная "подушка безопасности", с дальнейшим поэтапным накоплением и инвестированием. Это позволит человеку быть более уверенным в завтрашнем дне и более довольным своей жизнью, — считает заместитель гендиректора СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.
¹ Опрос проводился 9–13 января 2023 года среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.