"Росгосстрах": россияне рассказали, что им нужно для счастья

Подавляющее большинство россиян в целом довольны своей жизнью. Здоровье, деньги, любовь, интересная работа, наличие близких людей рядом — главное, что нужно жителям страны, чтобы в полной мере почувствовать себя счастливыми. Таковы результаты опроса¹, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь" в начале 2023 года.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, что им нужно для счастья. Чаще всего к его неотъемлемым составляющим респонденты относили крепкое здоровье свое и родных (32%), материальное (31%) и семейное (30%) благополучие, наличие любящих людей (28%), спокойную жизнь (22%), стабильный и высокий заработок (18%), любовь к семье (18%), благополучие близких (16%).

Свыше двух третей опрошенных — и мужчины, и женщины — считают себя в той или иной степени счастливыми (51% — скорее счастливы, а 20% — абсолютно счастливы). Чаще других называли себя счастливыми участники опроса в возрасте 35-44 лет (74%). Реже — респонденты в возрасте от 44 до 55 лет (68%).

За последние два года почти две трети респондентов (63%) стали чувствовать себя счастливее, чем раньше. И больше половины (57%) надеются стать счастливее в этом году.

Самый действенный способ почувствовать себя счастливым, с точки зрения большей части россиян, — общение с друзьями и семьей. Так считают 28% и 27% опрошенных соответственно. Каждому пятому респонденту помогают почувствовать себя счастливым работа и путешествия (по 18%), 17% — общение со своей второй половиной (супругом или партнером), 14% — домашние животные, 10% — хобби, стольким же — возможность провести вечер с книгой или за просмотром кино, 9% — постановка конкретных целей и работа над их достижением.

Отвечая на вопрос, сколько денег нужно для счастья, преобладающее большинство респондентов указали суммы свыше 100 тыс. руб. в месяц, 16% — до 50 тыс. руб., 10% — 50-100 тыс. руб. Еще 17% указали, что счастье не измеряется деньгами.

Чаще всего сумму в размере от 100 тыс. руб. в качестве желаемых называли жители столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также республики Татарстан, Челябинской области и Красноярского края.

"Россияне отметили, что для счастья им необходимо, в первую очередь, материальное и семейное благополучие, а также важным фактором является, конечно, здоровье. Психологи часто говорят, что мы сами творцы своего счастья, и это действительно так, ведь финансами и здоровьем можно и нужно управлять. Например, основой финансового благополучия должно стать грамотное планирование личного и семейного бюджета, где необходимым минимумом является финансовая защитная "подушка безопасности", с дальнейшим поэтапным накоплением и инвестированием. Это позволит человеку быть более уверенным в завтрашнем дне и более довольным своей жизнью, — считает заместитель гендиректора СК "Росгосстрах Жизнь" Наталья Белова.

¹ Опрос проводился 9–13 января 2023 года среди более 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов РФ