Артист балета из Самары перевел мошенникам 8 млн рублей

В течение двух дней самарцу, 36-летнему артисту балета, звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что на его имя оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина перевел на указанные расчетные счета 8 млн рублей. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой.