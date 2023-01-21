Самарчанка стала фигурантом уголовного дела из-за жестокого обращения с ребенком

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту неисполнения матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщает облГлавк, 35-летняя женщина проживает в одной из коммунальных квартир дома на ул. Студенческий переулок со своей 16-летней дочкой. Безработная подозреваемая не принимала в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии подростка, а также жестоко обращалась с ней посредством применения психического насилия.

Учащаяся одного из самарских колледжей длительное время не посещала занятий, проживала у знакомых. Полицейскими задокументирован факт необращения женщины в полицию после того, как девочка в течение трех дней не приходила домой и не давала о себе знать.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать-одиночку, ее соседей, родственников и приняли меры к пресечению фактов безразличного отношения к девочки и жестокости по отношению к ней.

Отделом дознания отдела полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, мать девочки осознала содеянное. Женщина сотрудничает с полицией и принимает меры к исправлению сложившейся ситуации.