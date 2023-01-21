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Преступления Происшествия

Самарец за взятку в 100 тыс. руб. обещал "устроить" выдачу квоты на временное проживание

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Советским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в ноябре 2022 г. подозреваемый, действуя в качестве посредника, получил 100 тыс. руб. от гражданина, пообещав оказать помощь в выдаче квоты на получение разрешения на временное проживание, без фактической сдачи экзаменов и прохождения комиссии.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. 

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