Пьяный самарец срубил голубую ель, чтобы порадовать подругу

В Самаре задержали 18-летнего парня по подозрению в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, парень спилил голубую ель, которая находилась в ведении муниципального предприятия. Ущерб составил 12 тыс. рублей.

В результате возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. С помощью записей камер видеонаблюдения правоохранители вышли на подозреваемого. Молодой человек признал вину и пояснил, что выпивал со знакомой перед Новым годом, а потом решил подарить ей елку и срубил дерево на ближайшей аллее. После праздника он отнес ель в заброшенное здание, где ее и нашли полицейские.