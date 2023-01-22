В Самаре задержали 18-летнего парня по подозрению в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, парень спилил голубую ель, которая находилась в ведении муниципального предприятия. Ущерб составил 12 тыс. рублей.
В результате возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. С помощью записей камер видеонаблюдения правоохранители вышли на подозреваемого. Молодой человек признал вину и пояснил, что выпивал со знакомой перед Новым годом, а потом решил подарить ей елку и срубил дерево на ближайшей аллее. После праздника он отнес ель в заброшенное здание, где ее и нашли полицейские.
Последние комментарии
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.