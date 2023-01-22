У сельчанина из Самарской области украли бензин и коробку переключения передач

В Исаклинском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело молодых людей 18 и 17 лет. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее потерпевший сообщил в полицию о краже из его двора 20 л бензина и механическую коробку передач. Сумма ущерба составила около 9 тыс. рублей.

Оказалось, что к краже причастны гости одного из домов по той же улице. Полицейским задержанные рассказали, что КПП они хотели сдать в пункт приема металлолома, а использовали для бытовых нужд.

Теперь уголовное дело направили в суд.