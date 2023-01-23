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Тольяттинская бизнес-группа отстояла в арбитраже свыше 120 млн рублей, которые требовали японцы Суд вынес приговор члену группы "смотрящего за Самарской областью" В Самаре осудили члена банды похитителей-вымогателей Кассационный суд оставил без изменения приговор экс-судье Ивану Ежову "Просто подобрал труп": суд рассмотрит новое дело родственника Дмитрия Сазонова

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Тольяттинская бизнес-группа отстояла в арбитраже свыше 120 млн рублей, которые требовали японцы

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Ульяновской области отказался приводить в исполнение решение международного арбитража, которым с компаний группы "ОАТ" взыскано в пользу японского производителя светотехники Koito более 120 млн рублей. Об этом сообщает "Самарское обозрение".

В 2013 году компании группы ООО "Объединенные автомобильные технологии" и ООО "Автосвет" заключили с японским производителем светотехники Koito соглашение о предоставлении технической лицензии. Она понадобилась для подготовки производства блок-фар, задних комбинированных и габаритных фонарей для Lada Vesta. Первоначальный платеж по соглашению был установлен на уровне 250 млн иен. Параллельно стороны договорились, что "ОАТ" будет отчислять лицензионные платежи, рассчитанные по ставке 3% от покупной цены договорной продукции. Также "Автосвет" обещал выплачивать Koito рабочие издержки и вознаграждение за техническое обучение в сумме 55 тыс. иен за человеко-день.

В дальнейшем у сторон возникли разногласия относительно дополнительных затрат. Koito насчитало заказчику еще 187 млн японских иен (121 млн рублей) в счет издержек. "Автосвет" платить отказывался, мотивируя тем, что спорная сумма издержек была охвачена совершенными ранее платежами.

Однако бывший генеральный директор "ОАТ" Сергей Федченко подписал с заказчиком меморандумы о взаимопонимании, которыми, по сути, признавалось наличие долга. В 2021 году глава "ОАТ" сменился. Холдинг возглавил сначала Сергей Урюпин, а потом Фирдаус Кабиров, которые не поддержали позицию своего предшественника.

Для того чтобы реализовать условия меморандума, Koito пришлось обратиться в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате. В мае 2021 года судьи удовлетворили требования о взыскании с компаний "ОАТ" 187 млн японских иен. Но выполнять решение Международного арбитражного суда "ОАТ" и "Автосвет" не стали. Поэтому японцам пришлось добиваться своего уже в ульяновском арбитраже.

Изначально судьи встали на сторону Koito и постановили признать и привести в исполнение на территории РФ решение международного арбитража. Разбирательство дошло до Верховного суда РФ. Там, как пишет "Самарское обозрение", перевернули сюжет в пользу "Автосвета".

"В Верховном суде сочли, что исполнение решения международного коммерческого арбитража преждевременно, так как Koito не предоставило оригиналы меморандумов и документы, подтверждающие выполнение компанией спорных работ, их объем, а также затраты и факт принятия работ заявителем. В результате Верховный суд направил иск японского производителя на новое рассмотрение в ульяновский арбитраж", — сообщает издание.

Заседание по делу состоялось в конце декабря 2022 года. Изучив доказательства Koito, судьи в очередной раз отметили, что японцы не представили необходимые доказательства, подтверждающие наличие у ООО "Автосвет" задолженности перед компанией. Также констатировали отсутствие оригиналов или заверенных надлежащим образом копий спорного меморандума о взаимопонимании. Не увидели в ульяновском арбитраже и доказательств наличия полномочий на подписание данного документа от имени ООО "Автосвет" у г-на Федченко.

"Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что решение Международного арбитражного суда при Международной торговой палате нарушает принципы гражданского права РФ, в том числе принципы соразмерности взыскания, справедливого судебного разбирательства. Доводы представителя компании Koito признаются несостоятельными", — указывается в материалах дела.

В решении ульяновского арбитража указывается, что японскому производителю необходимо отказать в признании и приведении в исполнение в РФ решения международного суда.

Эксперты считают, что японцы вправе обжаловать решение в апелляционной, потом — кассационной инстанции. В дальнейшем могут обратиться в Верховный суд РФ. Иных рычагов воздействия на заказчика, который находится на территории Российской Федерации, у них нет.

Группа компаний "Объединенные автомобильные технологии" создана в 2008 году в Тольятти. В ее структуру входят десять производственных предприятий в пяти регионах России, которые сосредоточены на производстве автокомпонентов. В настоящий момент холдинг контролирует ПАО "КАМАЗ". Пост генерального директора "ОАТ" занимает Фирдаус Кабиров.

 

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