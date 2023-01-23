В Экомобиль можно сдать прочитанные книги

С 23 января по 14 февраля 2023 года проходит акция ГК "ЭкоВоз" по сбору прочитанных книг в Экомобиль, приуроченная к Международному дню книгодарения. Сбор организован для деревень и сел Самарской области, а точнее для социальных учреждений и семей, которые ценят живые книги и по-настоящему любят читать. Главная идея акции — напомнить о том, что книга была и остается лучшим подарком.
Акция продлится до 14 февраля 2023 года.
Расписание Экомобиля:
ПОНЕДЕЛЬНИК
12, 14 кварталы Тольятти
15.30 — 16.00 14 кв, ул. 40 лет Победы, 82 (между школами, рядом с памятником)
16.15 — 17.00 14 кв, ул. Дзержинского, 5 "А" (на парковке со стороны ул. Дзержинского)
17.15 — 18.00 12 кв, б-р Гая, 19 (ТЦ "Метелица")
ВТОРНИК
с. Тимофеевка, Комсомольский р-он, Жигулевск
14.30 — 15.00 село Тимофеевка, ул. Школьная 54а (Дом культуры)
15.30 — 16.00 Комсомольский р-н, ул. Лизы Чайкиной, 79
16.15 — 16.45 Комсомольский р-н, ул. Коммунистическая, 83 (напротив Речпорта, на остановке, у "Роспечати")
17.30 — 18.00 Жигулевск, ул. Комсомольская, 36
СРЕДА
5, 9, 13 кварталы Тольятти
14.15 — 14.50 7 кв, ул. Юбилейная, 55 (ПАО "Сбербанк")
15.00 — 15.40 5 кв, ул. Юбилейная, 25 ("Рыбий глаз")
16.00 — 16.40 9 кв, ул. Степана Разина, 25 (магазин, рядом с остановкой и "Пирамидой")
17.00 — 17.30 13 кв, ул. Ворошилова, 57 (у магазина, рядом остановка)
17.40 — 18.10 13 кв, ул. 40 лет Победы, 94 "Б" (маг. "Пеликан", рядом с ТЦ "Фрегат")
ЧЕТВЕРГ
Центральный р-н Тольятти
14.30 — 15.00 ул. Льва Толстого, 11 (магазин "Магнит")
15.30 — 16.00 ул. Победы, 40 (слева от Филармонии, маг. "Изумруд")
16.15 — 16.45 б-р Ленина, 23 (в районе ТЦ "Фаворит")
17.00 — 17.30 ул. Ленина, 87
ПЯТНИЦА
17 квартал Тольятти
16.00 — 16.40 17 кв, ул. Тополиная, 35 (ТД "София")
17.00 — 17.40 17 кв, ул. 40 лет Победы, 28 (супермаркет "Гулливер")
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!