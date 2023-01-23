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Страхование Финансы

Россияне топят друг друга: 63% страховых происшествий с недвижимостью россиян в 2022 году пришлись на залив соседей

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022 года число страховых случаев с имуществом россиян — квартирами, дачами, домами, — сократилось примерно на 15%. При этом средний размер компенсации, наоборот, увеличился на 14% до 134 тыс. рублей. Таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК.

Пик происшествий в уходящем/ушедшем году пришелся на июнь, август (более 10% страховых событий в ВСК), март (9,3%) и ноябрь (9%). Наименьшее число обращений россиян было зафиксировано в январе (6%), апрель и декабрь (по 7%).

В топ регионов по количеству страховых случаев с имуществом россиян вошли Москва и Московская область (21%), Санкт-Петербург (5%), Башкортостан (5%), Удмуртия (4%) и Приморский край (3%).

Самой распространенной причиной обращений по итогам года стали затопления — на данный риск приходится более 63% происшествий. На втором месте — пожары (15%), на третьем — стихийные бедствия (9%). Самый масштабный ущерб имуществу, как правило, становится результатом возгорания. Так, средний размер компенсации в связи с пожаром составляет более 576 тыс. рублей, в связи с природными катаклизмами — 79 тыс. рублей, затоплениями — 45 тыс. рублей.

Сразу несколько российских регионов, по данным аналитиков ВСК, вошли в перечень наиболее подверженных риску стихийных бедствий. К ним относится Удмуртия (11% обращений в регионе пришлось на данных риск), Московская область (12%) и Приморский край (11%).

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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