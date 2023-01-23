Под Самарой будут судить мастера, присвоившего щебень

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу о махинациях с имуществом РЖД.

По версии следствия, в ноябре 2022 г. мастер Кинельской дистанции пути КбшЖД руководил работами по отсыпке и выравниванию пути на станции Кинель. Он должен был организовать доставку щебня, но сообщил водителю ложные сведения о месте выгрузки. В итоге щебень доставили к дому подозреваемого. Ущерб составил 21 тыс. рублей.

Уголовное дело направили мировому судье.