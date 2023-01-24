Lada Granta может получить комплектацию без усилителя руля

Из-за нехватки комплектующих - электроусилителей руля - на площадках в Тольятти скапливаются тысячи автомобилей, которые затем дорабатываются и отправляются в дилерскую сеть. Одним из вариантов решения проблемы поставок является внедрение новых комплектаций без усилителя. Ранее таким же образом решали ситуацию, с отсутствием блоков ABS и подушек безопасности, пишет autonavigator.ru.
До 2022 г. электрические усилители руля на завод поставляли корейская компания Mando, также АО "Калужский завод электронных изделий" (АО "Автоэлектроника"). Во второй половине 2022 г. "АвтоВАЗ" рассматривал возможность возобновления запуска производства электроусилителя руля на дагестанском АО "Авиаагрегат", но пока вопрос завис.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.