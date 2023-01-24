Lada Granta может получить комплектацию без усилителя руля

Из-за нехватки комплектующих - электроусилителей руля - на площадках в Тольятти скапливаются тысячи автомобилей, которые затем дорабатываются и отправляются в дилерскую сеть. Одним из вариантов решения проблемы поставок является внедрение новых комплектаций без усилителя. Ранее таким же образом решали ситуацию, с отсутствием блоков ABS и подушек безопасности, пишет autonavigator.ru.

До 2022 г. электрические усилители руля на завод поставляли корейская компания Mando, также АО "Калужский завод электронных изделий" (АО "Автоэлектроника"). Во второй половине 2022 г. "АвтоВАЗ" рассматривал возможность возобновления запуска производства электроусилителя руля на дагестанском АО "Авиаагрегат", но пока вопрос завис.