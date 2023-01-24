Налоговая служба Самарской области рассказывает о новом способе оплаты налогов

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательными для всех физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно оплачивать единым платежным документом.

Все налоговые платежи подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.

С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России nalog.gov.ru/rn63/ens/.

Преимущества Единого налогового счета:

— оплата налогов просто, быстро и без ошибок;

— один платеж в месяц (для ИП и юрлиц);

— универсальные реквизиты для всех налогов;

— отсутствие ошибочных платежей;

— экономия времени;

— быстрый возврат переплаты, отсутствует срок давности образования переплаты;

— погашение задолженности за счет имеющейся переплаты.

Эти и другие преимущества делают Единый налоговый счет удобным и безопасным.

Изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета, вступили в силу в соответствии с федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.