Налоговая служба Самарской области рассказывает о новом способе оплаты налогов

С 1 января 2023 года Единый налоговый платеж и Единый налоговый счет стали обязательными для всех физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Система Единого налогового счета и Единого налогового платежа подразумевает, что налоги, сборы и страховые взносы нужно оплачивать единым платежным документом.
Все налоговые платежи подлежат уплате на отдельный казначейский счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Самарской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом). Данный счет применятся вне зависимости от места постановки на учет налогоплательщика или места нахождения объекта налогообложения.
С реквизитами для уплаты можно ознакомиться на промостранице на сайте ФНС России nalog.gov.ru/rn63/ens/.
Преимущества Единого налогового счета:
— оплата налогов просто, быстро и без ошибок;
— один платеж в месяц (для ИП и юрлиц);
— универсальные реквизиты для всех налогов;
— отсутствие ошибочных платежей;
— экономия времени;
— быстрый возврат переплаты, отсутствует срок давности образования переплаты;
— погашение задолженности за счет имеющейся переплаты.
Эти и другие преимущества делают Единый налоговый счет удобным и безопасным.
Изменения в положения Налогового кодекса Российской Федерации, которые вводят институт Единого налогового счета, вступили в силу в соответствии с федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
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