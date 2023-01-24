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Страхование Финансы

В 2022 году "Росгосстрах" в каждый рабочий день возмещал клиентам более 7,7 млн рублей за поврежденное жилье и имущество

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общий объем выплат компании "Росгосстрах" в 2022 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 1,91 млрд рублей. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей.

Статистика показывает, что в общем количестве обращений по страховым случаям доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир. А сумма страховых выплат домовладельцам в девять раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлась почти пятая часть заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5% больше, чем годом ранее.

Самую большую сумму — 16,8 млн рублей — получил владелец расположенного в городском округе Серпухов дома: из-за аварийной работы электросети сгорело как здание, так и имущество в нем. А самую маленькую — владелец дачи в Новосибирской области: злоумышленники проникли в дом через окно и, выставляя стекло, незначительно повредили наличник. Хозяину выплатили 165,5 рубля.

Кражи оказались на четвертом месте среди страховых случаев в частном секторе, в прошлом году на них пришлось более 9% заявлений. А самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб домам из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града. Как сообщила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова, с природными катаклизмами связаны более 50% заявлений по ущербу домам и строениям.

Нередко разрушения получал не один дом, а сразу несколько. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков "Росгосстраха" зафиксировали более 14 масштабных страховых событий, вызванных разгулом стихии. Катастрофических последствий не наблюдалось, повреждения жилья были в основном незначительными, но количество выплат исчислялось порой сотнями. Например, только в Чувашии из-за сильного ветра были повреждены дома порядка 400 клиентов компании. На втором месте Татарстан, где из-за наводнения страховое возмещение получили более 80 собственников жилья. Самые крупные выплаты после так называемых массовых убытков получили клиенты "Росгосстраха" из Курганской и Иркутской областей после природных пожаров в апреле–мае — объемы возмещения там составили 7,4 млн рублей и более 6 млн рублей соответственно.

Как отмечает заместитель директора Департамента выплат Блока урегулирования убытков ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Толмакова, в случае массовых убытков в "Росгосстрахе" действует особый режим урегулирования: компания берет на себя, в частности, сбор документов из компетентных органов для того, чтобы пострадавшие получили возмещение как можно быстрее.

В целом чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе сообщали клиенты из Москвы и Подмосковья — 11% заявлений; республик Татарстан и Башкортостан — по 7,5% заявлений; Вологодской и Нижегородской областей — по 5,8% заявлений. Далее идут Республика Чувашия, Пензенская, Владимирская и Тамбовская области, Республика Мордовия. Это связано как с высокой долей охвата страхованием в этих регионах, так и с тем, что в прошлом году их жителям довелось столкнуться с чередой неблагоприятных природных явлений: сильных ветров, вызванных обильными дождями паводков и подтоплений, крупным градом и т. п.

В многоэтажных домах 87% страховых случаев пришлось на заливы. Также в топе страховых событий в этом сегменте пожары, кражи имущества и ущерб из-за разгула стихии. Пятая часть обращений пришлась на клиентов "Росгосстраха" из Москвы и Подмосковья. Часто за страховыми выплатами обращались также клиенты компании из Вологодской области, республик Татарстан и Башкортостан, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края. Самая крупная выплата за поврежденную квартиру и имущество в ней составила 1,1 млн рублей: причина ущерба — поджог. Самая маленькая сумма (447 рублей) была выплачена клиенту из города Верещагино в Пермском крае: за повреждение побелки в туалете из-за залива соседом с верхнего этажа.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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