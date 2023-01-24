Пьяный самарец напал с ножом на соседа

В Самаре задержали 39-летнего местного жителя, напавшего на соседа с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Поздней ночью экипаж вневедомственной охраны приехал в дом на ул. Николая Панова, где на лестничной площадке лежал окровавленный 52-летний самарец. Росгвардейцы оказали ему первую помощь и вызвали "скорую". Как рассказал пострадавший, его ранил ножом житель того же подъезда, с которым он выпивал.
Вскоре патрульные задержали подозреваемого. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
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