Стартовали продажи фургонов с увеличенной грузоподъемностью на базе Niva

Lada объявляет о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых дочерней компанией АО "АВТОВАЗ" — АО "ПСА ВИС-АВТО".

Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью — 800 кг — обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.

Для пикапов было проведено усиление кузова, доработана конструкция соединения кабины с полурамой.

На сегодня в гамме пикапов на базе LADA NIVA Legend присутствуют как двухместные, так и пятиместные пикапы, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог — более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 м³ и грузоподъемностью от 640 до 800 кг.

Рекомендованная розничная цена на базовый коммерческий пикап LADA NIVA Legend начинается от 1 153 400 рублей.