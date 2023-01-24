Стартовали продажи фургонов с увеличенной грузоподъемностью на базе Niva

Lada объявляет о старте продаж модернизированных коммерческих пикапов на базе NIVA Legend, выпускаемых дочерней компанией АО "АВТОВАЗ" — АО "ПСА ВИС-АВТО".
Максимальная грузоподъемность автомобилей увеличена на 185 кг, при этом наибольшей грузоподъемностью — 800 кг — обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки.
Для пикапов было проведено усиление кузова, доработана конструкция соединения кабины с полурамой.
На сегодня в гамме пикапов на базе LADA NIVA Legend присутствуют как двухместные, так и пятиместные пикапы, автомобили со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог — более 30 различных комплектаций с объемом грузового отделения от 1 до 3,5 м³ и грузоподъемностью от 640 до 800 кг.
Рекомендованная розничная цена на базовый коммерческий пикап LADA NIVA Legend начинается от 1 153 400 рублей.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.