В Самаре отправили в суд дело ОПГ "автоподставщиков"

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти участников ОПГ, занимавшейся автомобильными мошенничествами.
По версии следствия, в мае 2021 г. на пешеходном переходе преступники бросили в Volvo XC60 заранее приготовленный предмет, чтобы сымитировать столкновение, но водитель удара не заметил. После этого один из обвиняемых догнал его и сказал, что видел, как автомобилист сбил пешехода. Затем "сбитый" мужчина показал разбитый циферблат своих часов, ремонт которых якобы будет стоить 4 млн руб., и пригрозил обратиться в полицию.
В итоге, чтобы возместить ущерб, водитель Volvo отдал обвиняемым $28 тыс. и 1,9 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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