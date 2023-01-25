Суд снова вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора МАУ из Отрадного

Отрадненский городской суда 19 января снова направил в прокуратуру уголовное дело бывшего директора МАУ "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный Самарской области" Николая Петрова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Николая Петрова обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, а также в посредничестве в коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2018 г. Петров предложил директору ООО помочь передать деньги главе администрации Отрадного за заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения. Также взятка должна была помочь беспрепятственному подписанию актов выполненных работ.

В январе 2019 г., Петров получил 943 тыс. руб., из которых 600 тыс. планировал отдать главе администрации, а остальные забрать себе. Однако глава города отказался брать взятку.

Кроме того, по версии следствия, в 2018 г. Петров получал деньги за подписание актов выполненных работ еще по двум контрактам — около 780 тыс. рублей.

26 февраля 2021 г. Отрадненский городской суд за те же преступления признал Петрова виновным в трех преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе").

Тогда ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 2,4 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе, в органах местного самоуправления.

Этот приговор обжаловали и адвокат Николая Петрова, и прокуратура. 9 июля 2021 г. Самарский облсуд отменил первый приговор и направил дело на новое судебное разбирательство. Петрова опять отправили под домашний арест.

9 августа 2021 г. дело опять попало в городской суд. 18 мая 2022 г. он вынес постановление о передаче уголовного дела в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении.

Надзорное ведомство обжаловало это постановление. В результате 17 августа 2022 г. апелляционная инстанция отменила постановление городского суда и дело опять ушло на новое судебное разбирательство. 19 января Отрадненский городской суд еще раз постановил вернуть его в прокуратуру или следователям, так как копию обвинительного заключения (обв. акта) не вручили обвиняемому.