Житель Самарской области соврал на суде о незаконной охоте

В Похвистневском районе Самарской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания свидетеля в суде"). Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, мужчина был свидетелем по уголовному делу о незаконной охоте, обвиняемым же был его друг. Чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности, свидетель сказал, что в момент совершения преступления они выпивали вместе.

В итоге обвиняемого все равно осудили, а показания его друга признали ложными.