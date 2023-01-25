В Похвистневском районе Самарской области в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания свидетеля в суде"). Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, мужчина был свидетелем по уголовному делу о незаконной охоте, обвиняемым же был его друг. Чтобы помочь приятелю избежать уголовной ответственности, свидетель сказал, что в момент совершения преступления они выпивали вместе.
В итоге обвиняемого все равно осудили, а показания его друга признали ложными.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063