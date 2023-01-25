В Самарской области возбудили уголовное дело на 46-летнюю жительницу с. Подстепновка Волжского района. Ее подозревают в мошенничестве с социальной выплатой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, женщина, у которой семь несовершеннолетних детей, подала ложные сведения о рождении восьмого ребенка в ОЗАГС Кировского района Самары и на основании этого с апреля 2019 г. по июль 2022 г. получала выплаты. В результате бюджету области нанесен ущерб 528 тыс. рублей.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063