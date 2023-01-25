Мать семерых детей из Самары могут посадить за лишние выплаты на ребенка

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В Самарской области возбудили уголовное дело на 46-летнюю жительницу с. Подстепновка Волжского района. Ее подозревают в мошенничестве с социальной выплатой. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.