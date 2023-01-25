В Тольятти эвакуировали школьников из-за сообщений об угрозе

Утром 25 января в соцсетях распространилась информация об эвакуации в тольяттинских школах.

Так, сообщалось о шести школах: "Школа 47, дети эвакуированы с 1 первого урока, полчаса простояли на улице, сейчас идут в ТЦ "Вояж", так как все замерзли. Также сообщают, что подобное было в 62, 84, 85, 86, 26 школах и др. На данный момент во многих школах продолжается обучение".

Представители администрации города дали в соцсети следующий комментарий: "В связи с тем, что в ряд школ посредством электронной почты поступила информация о якобы существующей угрозе, руководителями образовательных организаций были приняты решения об эвакуации учащихся. В школах в настоящее время работают сотрудники специальных и экстренных служб, проводится обследование образовательных учреждений".