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Экология Общество

Тольяттинцы за две недели сдали более 150 новогодних деревьев на переработку

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня подвели итог акции "Добрые елки Тольятти". Больше полусотни елок принесли на пункт сбора у ТЦ "Акварель", остальное было собрано Экомобилем ГК "ЭкоВоз" во дворах 17 и 21 квартала.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Часть деревьев была передана в с. Подстепки на корм козам, остальное измельчили. Получилось 65 кг отборной щепы. Вся она отправилась в приют для птиц. Как экологически чистый материал, она станет отличным кормом и подстилкой для животных и птиц, а также сможет использоваться в благоустройстве территории.

"Вывозить хвойные на полигоны после праздников — дело неправильное, — отметила директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова. — Самый правильный вариант обращения с новогодними деревьями — вернуть их обратно в природу. Что и делаем мы с жителями Тольятти уже второй год".

ГК "ЭкоВоз" благодарит каждого, кто принял участие в акции и помог включить свою елку в круговорот естественной утилизации, дал возможность принести пользу после праздника.

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