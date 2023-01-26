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Футбол Спорт

Данил Липовой переходит в астраханский ФК "Волгарь"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой переходит в астраханский "Волгарь", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Игрок будет выступать за волжан на правах аренды до конца текущего сезона.

23-летний Липовой перешел в Самару в июле 2021 года. За это время он провел за самарцев 23 матча и забил 1 гол.

"У Данила есть абсолютно правильное желание — как можно больше играть и получать практику. Он молодой футболист с амбициями. Мы с пониманием относимся к его стремлению. Будем внимательно следить за его выступлениями", — отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

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