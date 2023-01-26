Воспитательница из Самары перевела "брокеру" 1,4 млн рублей

В Самаре 43-летней воспитательнице детского сада от "брокера" торговой интернет-площадки поступило "выгодное" предложение.
Неизвестный рассказал женщине, что деньги можно делать почти из ничего. Необходимо лишь правильно вложить средства, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды играя на виртуальной бирже.
Поддавшись на заманчивое предложение, потерпевшая, взяла кредит и посредством одного из интернет-сайтов перевела мошеннику около 1,4 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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