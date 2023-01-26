Воспитательница из Самары перевела "брокеру" 1,4 млн рублей

В Самаре 43-летней воспитательнице детского сада от "брокера" торговой интернет-площадки поступило "выгодное" предложение.

Неизвестный рассказал женщине, что деньги можно делать почти из ничего. Необходимо лишь правильно вложить средства, после чего можно пожизненно получать большие дивиденды играя на виртуальной бирже.

Поддавшись на заманчивое предложение, потерпевшая, взяла кредит и посредством одного из интернет-сайтов перевела мошеннику около 1,4 млн руб., после чего неизвестный перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.