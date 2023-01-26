Защитник "Спартака" Николай Рассказов бесплатно перейдет в "Крылья Советов"

Защитник "Спартака" Николай Рассказов подпишет контракт с "Крыльями Советов" на 3,5 года, сообщает Sport24.

Футболист бесплатно перейдет из "Спартака" в самарский клуб. За московской командой остается право выкупа игрока более чем за 3 млн евро. 25-летний Рассказов является воспитанником "Спартака".

В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.