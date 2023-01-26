Власти Самары выделили 205 млн руб. на благоустройство трех парков и сквера

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который благоустроит ряд общественных территорий. Начальная цена контракта — 205,2 млн рублей.

В техническом задании прописаны четыре территории под благоустройство: сквер "Самарец" (пересечение ул. Победы, пер. Славного и Штамповщиков), парки "Молодежный", "Воронежские озера" и "Ерик-парк".

В сквере "Самарец" планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и МАФы и обновить их, уложить плиточное покрытие, обустроить пандус, построить фонтан, смонтировать систему автополива и создать входную группу в парк. Также в сквере появятся современные площадки отдыха.

В парке "Воронежские озера" продолжится ранее начатое обновление: планируется обустроить парковку, дорожные знаки и разметку, установить урны, скамейки, контейнерную площадку для ТБО, стенды, организовать систему автополива и многое другое.

"Ерик парк", расположенный в Куйбышевском районе Самары (пос. Волгарь) планируют устроить велодорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол со скамейками, качели, отдельные скамейки с подлокотниками и т. д.

Еще одна территория под обновление в 2023 году — парк "Молодежный". Первый этап благоустройства был завершен в 2022 году. В рамках следующих этапов здесь планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейтпарком.

Победитель торгов определится после 15 февраля. Он должен исполнить контракт до конца 2023 года.