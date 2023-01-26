Власти Самары выделили 205 млн руб. на благоустройство трех парков и сквера

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который благоустроит ряд общественных территорий. Начальная цена контракта — 205,2 млн рублей.
В техническом задании прописаны четыре территории под благоустройство: сквер "Самарец" (пересечение ул. Победы, пер. Славного и Штамповщиков), парки "Молодежный", "Воронежские озера" и "Ерик-парк".
В сквере "Самарец" планируется выполнить озеленение, демонтировать существующие тротуары и МАФы и обновить их, уложить плиточное покрытие, обустроить пандус, построить фонтан, смонтировать систему автополива и создать входную группу в парк. Также в сквере появятся современные площадки отдыха.
В парке "Воронежские озера" продолжится ранее начатое обновление: планируется обустроить парковку, дорожные знаки и разметку, установить урны, скамейки, контейнерную площадку для ТБО, стенды, организовать систему автополива и многое другое.
"Ерик парк", расположенный в Куйбышевском районе Самары (пос. Волгарь) планируют устроить велодорожку, пешеходную зону и зону отдыха, включающую стол со скамейками, качели, отдельные скамейки с подлокотниками и т. д.
Еще одна территория под обновление в 2023 году — парк "Молодежный". Первый этап благоустройства был завершен в 2022 году. В рамках следующих этапов здесь планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейтпарком.
Победитель торгов определится после 15 февраля. Он должен исполнить контракт до конца 2023 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!