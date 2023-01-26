"ЭнергосбыТ Плюс" наградит клиентов за подписку на электронную квитанцию

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил победителей акции "В Новый год — без долгов и с подарками!" среди тех участников, которые выполнили дополнительное условие — оформили электронную квитанцию. В феврале 2023 года 50 клиентов получат призовое зачисление в размере 1000 рублей на свой лицевой счет для оплаты энергоресурсов.

Напомним, в конце 2022 года в Самарской области прошла традиционная предновогодняя акция для клиентов "ЭнергосбыТ Плюс". Для участия им необходимо было до 31 декабря 2022 года оплатить все начисления за тепло и горячую воду за ноябрь и рекомендуемый платеж за декабрь, а также убедиться в отсутствии задолженности за указанные энергоресурсы. Дополнительным условием акции стала подписка на электронную квитанцию.

В общей сложности в акции приняли участие свыше 125 тысяч клиентов — физических лиц из Самарской области. Из их числа определили 500 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани, которые выполнили главное условие, и еще 50 победителей по итогам дополнительного розыгрыша.

Те участники акции, у кого в период с 1 декабря 2022 года до 1 июля 2023 года истекает срок поверки индивидуального счетчика, могут получить подарочные сертификаты на поверку приборов учета ГВС.

Лицевые счета победителей дополнительного розыгрыша акции "В Новый год — без долгов и с подарками!" 2022 года за подписку на электронную квитанцию:

Самара

30322383329; 30328961505; 30356345053; 30324378401; 30192043451; 30111960578; 30321618780; 30321160834; 30352812988; 7454604100; 225704100; 2486261413; 6481104100; 9346593100; 9633793100; 6906904100; 4861993100;

Тольятти

30139992557; 30139960131; 30131081943; 30138942721; 30131835940; 30131869388; 30130885984; 30269092733; 30268732221; 30265301939; 30269412821; 30268437501; 30260244319; 30260283427;

Новокуйбышевск

30120800831; 30121800084; 30121903068; 30128000123; 30128003218; 30128903246; 30129003199; 30129102918; 30129803263;

Сызрань

30301105931; 30301219681; 30300818571; 30305709342; 30308305036; 30308915631; 30304911835; 30304600250; 30300913351; 30304601767.

За новостями энергокомпании следите на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru.