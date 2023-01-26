В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей

В Тольятти продают дом купца Климушина, расположенный на Лесопарковом шоссе, 2, за 89 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на "Авито".

Общая площадь имения — 1,5 га, четырехэтажного особняка — 3 тыс. кв. м.

Продавец подчеркивает, что здание можно использовать как дом клубного типа, апарт-отель, гостиницу, пансионат, спортивно-тренировочную базу или реабилитационный медцентр.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН), по этому адресу расположен объект культурного наследия — "Главный корпус санатория "Лесное".

Напомним, учреждение создано на базе частной кумысолечебницы ставропольского купца Валентина Николаевича Климушина, открытой еще в 1910 году.

Сам Валентин Климушин занимал пост городского головы, гласного Ставропольской думы и уполномоченного уездного комитета Всероссийского городского союза. Он был одним из самых богатых людей в городе, владевшим несколькими доходными домами.

"В санатории лечили больных туберкулезом. По тем временам, применялись передовые методы лечения: туберкулин, электризация, имелись лаборатории и солярий. Сюда приезжали со всей России, в основном, состоятельные люди, так как плата за сезон равнялась 200 рублей серебром. Курорт приобрел настолько широкую известность, что даже из-за границы — Турции, Франции — прибывали дипломаты и высокие лица", — описывает историю объекта УГООКН.

В 1918 году частный санаторий национализировали и передали в ведение Ставропольского уездного отдела здравоохранения.