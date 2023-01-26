В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей

В Тольятти продают дом купца Климушина, расположенный на Лесопарковом шоссе, 2, за 89 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на "Авито".
Общая площадь имения — 1,5 га, четырехэтажного особняка — 3 тыс. кв. м.
Продавец подчеркивает, что здание можно использовать как дом клубного типа, апарт-отель, гостиницу, пансионат, спортивно-тренировочную базу или реабилитационный медцентр.
По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН), по этому адресу расположен объект культурного наследия — "Главный корпус санатория "Лесное".
Напомним, учреждение создано на базе частной кумысолечебницы ставропольского купца Валентина Николаевича Климушина, открытой еще в 1910 году.
Сам Валентин Климушин занимал пост городского головы, гласного Ставропольской думы и уполномоченного уездного комитета Всероссийского городского союза. Он был одним из самых богатых людей в городе, владевшим несколькими доходными домами.
"В санатории лечили больных туберкулезом. По тем временам, применялись передовые методы лечения: туберкулин, электризация, имелись лаборатории и солярий. Сюда приезжали со всей России, в основном, состоятельные люди, так как плата за сезон равнялась 200 рублей серебром. Курорт приобрел настолько широкую известность, что даже из-за границы — Турции, Франции — прибывали дипломаты и высокие лица", — описывает историю объекта УГООКН.
В 1918 году частный санаторий национализировали и передали в ведение Ставропольского уездного отдела здравоохранения.
Последние комментарии
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))