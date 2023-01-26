16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей В Тольятти продают здание института гибридной энергетики за 110 млн рублей В Самаре продают медвытрезвитель за 13 млн рублей В Самаре продают комнаты в "Доме Коробова, Чаковского" за 20 млн рублей Бассейн и зимний сад: в Самаре на продажу выставили заводоуправление "Волгабурмаша"

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Тольятти продают дом купца Климушина за 89 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 343
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти продают дом купца Климушина, расположенный на Лесопарковом шоссе, 2, за 89 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на "Авито".

Общая площадь имения — 1,5 га, четырехэтажного особняка — 3 тыс. кв. м.

Продавец подчеркивает, что здание можно использовать как дом клубного типа, апарт-отель, гостиницу, пансионат, спортивно-тренировочную базу или реабилитационный медцентр.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН), по этому адресу расположен объект культурного наследия — "Главный корпус санатория "Лесное". 

Напомним, учреждение создано на базе частной кумысолечебницы ставропольского купца Валентина Николаевича Климушина, открытой еще в 1910 году. 

Сам Валентин Климушин занимал пост городского головы, гласного Ставропольской думы и уполномоченного уездного комитета Всероссийского городского союза. Он был одним из самых богатых людей в городе, владевшим несколькими доходными домами.

"В санатории лечили больных туберкулезом. По тем временам, применялись передовые методы лечения: туберкулин, электризация, имелись лаборатории и солярий. Сюда приезжали со всей России, в основном, состоятельные люди, так как плата за сезон равнялась 200 рублей серебром. Курорт приобрел настолько широкую известность, что даже из-за границы — Турции, Франции — прибывали дипломаты и высокие лица", — описывает историю объекта УГООКН.

В 1918 году частный санаторий национализировали и передали в ведение Ставропольского уездного отдела здравоохранения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5