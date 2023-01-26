Самарский театр оперы и балета приглашает на "Итальянские каникулы"

11 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича состоится премьера вечера "Итальянские каникулы" (12+), в котором зрители отправятся в настоящее музыкальное путешествие по этой солнечной стране.
Сначала мы перенесемся во Флоренцию, где вместе с героями искрометной оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" будем искать завещание Буозо Донати. Затем — в жемчужину Италии Венецию, где побываем на настоящем карнавале с участием артистов балета. И непременно посетим солнечный Неаполь, где повсюду слышны любимые несколькими поколениями, невероятно популярные песни "Вернись в Сорренто", "Скажите, девушки" и, конечно, "O sole mio".
В вечере примут участие как оперные звезды Самары, так и молодые исполнители.
Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert849.html.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.