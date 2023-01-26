Самарский театр оперы и балета приглашает на "Итальянские каникулы"

11 февраля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича состоится премьера вечера "Итальянские каникулы" (12+), в котором зрители отправятся в настоящее музыкальное путешествие по этой солнечной стране.

Сначала мы перенесемся во Флоренцию, где вместе с героями искрометной оперы Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" будем искать завещание Буозо Донати. Затем — в жемчужину Италии Венецию, где побываем на настоящем карнавале с участием артистов балета. И непременно посетим солнечный Неаполь, где повсюду слышны любимые несколькими поколениями, невероятно популярные песни "Вернись в Сорренто", "Скажите, девушки" и, конечно, "O sole mio".

В вечере примут участие как оперные звезды Самары, так и молодые исполнители.

Подробности по ссылке: opera-samara.ru/kontsertnye_programmy_/concert849.html.