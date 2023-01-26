Спектакль по пьесе французского драматурга Эрика –Эмманюэля Шмитта поставил режиссер Сергей Морозов (Санкт-Петербург).
Постановка по блестящей комедии французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесет зрителей во Францию начала XIX века. В ней неразрывно соединились театр и жизнь, как два полюса одного целого. Великого актера Фредерика Леметра играет любимец публики — заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Владимир Гальченко.
"С этой ролью у меня связана личная история. Когда моему сыну Андрею, который пошел по моим стопам и работает сейчас в Российском академическом молодежном театре, было пять лет, он посмотрел спектакль "Фредерик" с Сергеем Мигицко в главной роли. Потом где-то нашел пьесу, прочитал и стал мне говорить, что я должен сыграть Фредерика Леметра. Что ж, семейная мечта моего сына сбылась. И сейчас он каждый день мне звонит, безусловно, он приедет на премьеру, а пока расспрашивает о том, как идут репетиции. И я ему говорю, что это не просто репетиции — это праздник", — делится своими эмоциями артист о своей новой роли.
Режиссер спектакля художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского театра "На Литейном".
"Это яркий, красивый спектакль, в котором сам театр должен сработать декорацией. Наша задача с художником взять и развернуть, показать зрителю изнанку, чтобы зрительный зал Самары превратился в сцену парижского театра. Если говорить про костюмы, то будет чистая стилизация под начало XIX века", — рассказывает режиссер Сергей Морозов.
Спектакль "Фредерик, или Бульвар преступлений" (16+) — один из самых массовых в самарской драме. В постановке задействовано более 35 артистов.
Музыка в спектакле "Фредерик, или Бульвар преступлений" в постановке режиссера Сергея Морозова — страсть, которая входит в жизнь героев. Во время спектакля зритель услышит пронзительные мелодии, от которых дыхание перехватывает. Руководит музыкальной частью спектакля — композитор Василий Тонковидов. И вот что его вдохновляло на написание музыки: "История Фредерика, главного героя "…Бульвара преступлений", актера, фанатично преданного театру, не могла бы быть полной без истории любви к молодой девушке. Это любовь для него и радость, и боль, и трагедия, и открытие себя заново. Он сложная личность, прожженный циник, он знает о театре и жизни, как ему кажется, все, и его любовь полная неожиданность для него самого… Поэтому музыка в этом спектакле, конечно, о театре и, конечно же, о любви…".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.