Спектакль по пьесе французского драматурга Эрика –Эмманюэля Шмитта поставил режиссер Сергей Морозов (Санкт-Петербург).

Постановка по блестящей комедии французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта перенесет зрителей во Францию начала XIX века. В ней неразрывно соединились театр и жизнь, как два полюса одного целого. Великого актера Фредерика Леметра играет любимец публики — заслуженный артист России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска" Владимир Гальченко.

"С этой ролью у меня связана личная история. Когда моему сыну Андрею, который пошел по моим стопам и работает сейчас в Российском академическом молодежном театре, было пять лет, он посмотрел спектакль "Фредерик" с Сергеем Мигицко в главной роли. Потом где-то нашел пьесу, прочитал и стал мне говорить, что я должен сыграть Фредерика Леметра. Что ж, семейная мечта моего сына сбылась. И сейчас он каждый день мне звонит, безусловно, он приедет на премьеру, а пока расспрашивает о том, как идут репетиции. И я ему говорю, что это не просто репетиции — это праздник", — делится своими эмоциями артист о своей новой роли.

Режиссер спектакля художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского театра "На Литейном".

"Это яркий, красивый спектакль, в котором сам театр должен сработать декорацией. Наша задача с художником взять и развернуть, показать зрителю изнанку, чтобы зрительный зал Самары превратился в сцену парижского театра. Если говорить про костюмы, то будет чистая стилизация под начало XIX века", — рассказывает режиссер Сергей Морозов.

Спектакль "Фредерик, или Бульвар преступлений" (16+) — один из самых массовых в самарской драме. В постановке задействовано более 35 артистов.

Музыка в спектакле "Фредерик, или Бульвар преступлений" в постановке режиссера Сергея Морозова — страсть, которая входит в жизнь героев. Во время спектакля зритель услышит пронзительные мелодии, от которых дыхание перехватывает. Руководит музыкальной частью спектакля — композитор Василий Тонковидов. И вот что его вдохновляло на написание музыки: "История Фредерика, главного героя "…Бульвара преступлений", актера, фанатично преданного театру, не могла бы быть полной без истории любви к молодой девушке. Это любовь для него и радость, и боль, и трагедия, и открытие себя заново. Он сложная личность, прожженный циник, он знает о театре и жизни, как ему кажется, все, и его любовь полная неожиданность для него самого… Поэтому музыка в этом спектакле, конечно, о театре и, конечно же, о любви…".