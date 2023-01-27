Тольяттинка поверила "правоохранителю" из мессенджера и лишилась 550 тысяч

Безработная 22-летняя жительница Тольятти поверила мошенникам, написавшим ей в соцсети и перевела им 549 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, девушке в одном из мессенджеров написал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Он убедил ее, что для того, чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на безопасный счета и номера телефонов.

Девушка поняла, что ее обманули, только после того, как собеседник заблокировал ее в мессенджере. Тольяттинка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.