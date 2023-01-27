Тольяттинка поверила "правоохранителю" из мессенджера и лишилась 550 тысяч

Безработная 22-летняя жительница Тольятти поверила мошенникам, написавшим ей в соцсети и перевела им 549 тыс. рублей.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, девушке в одном из мессенджеров написал неизвестный и представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о том, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Он убедил ее, что для того, чтобы сохранить сбережения, нужно их перечислить на безопасный счета и номера телефонов.
Девушка поняла, что ее обманули, только после того, как собеседник заблокировал ее в мессенджере. Тольяттинка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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