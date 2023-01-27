В Самаре отправили в суд дело об убийстве 14-летней давности

Зампрокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 14-летней давности.

Местного жителя обвиняют в разбое и убийстве. По версии следствия, в ноябре 2008 г. он обманом проник в квартиру пенсионерки и нанес женщине смертельные травмы. Также злоумышленник забрал спрятанные под матрасом 50 тыс. рублей.

После этого мужчина много времени провел в колониях в разных регионах страны за другие преступления. Его причастность к убийству в Самарской области установили благодаря анализу крови.

Теперь это дело рассмотрит Самарский областной суд.