В Самаре отправили в суд дело об убийстве 14-летней давности

Зампрокурора Самарской области Дмитрий Смоленцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 14-летней давности.
Местного жителя обвиняют в разбое и убийстве. По версии следствия, в ноябре 2008 г. он обманом проник в квартиру пенсионерки и нанес женщине смертельные травмы. Также злоумышленник забрал спрятанные под матрасом 50 тыс. рублей.
После этого мужчина много времени провел в колониях в разных регионах страны за другие преступления. Его причастность к убийству в Самарской области установили благодаря анализу крови.
Теперь это дело рассмотрит Самарский областной суд.
Последние комментарии
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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