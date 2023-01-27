Николай Рассказов подписал контракт с "Крыльями Советов"

Защитник московского "Спартака" Николай Рассказов подписал контракт с самарскими "Крыльями Советов" на 3,5 года. Рассказов будет выступать за "Крылья" под 15 номером.

Николай Рассказов — уроженец Тульской области, но свою карьеру начинал в академии "Спартака". В сезоне 2020/21 на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", где сыграл 17 матчей. За "Спартак" он провел 86 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе красно-белых Рассказов стал обладателем Кубка России. Также на счету игрока 18 матчей за молодежную сборную России.

"Николай Рассказов — это молодой, но уже опытный российский защитник, он выступал в Лиге Европы, прошел все этапы юношеских и молодежных сборных России. Такой игрок усилит конкуренцию у нас в команде, добавит нам вариативности. Мы ждем, что Рассказов поможет "Крыльям" и сможет прогрессировать вместе с нашей командой", — отметил спортивный директор ПФК "Крылья Советов" Сергей Корниленко.