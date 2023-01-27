В Самаре будут судить супругов-фальшивомонетчиков

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу супружеской пары. Им вменяют 41 эпизод изготовления, хранения и сбыта поддельных денег.

По версии следствия, на домашнем цветном принтере подозреваемые напечатали 136 фальшивых купюр номиналом от 50 до 1000 руб. и с января по май 2022 г. выдавали в качестве сдачи в магазине на работе супруги и использовали их для оплаты различных товаров.

При обыске дома у пары нашли 96 фальшивых купюр номиналом более 33 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Железнодорожный районный суд.