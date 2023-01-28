В Самаре племянник украл у дяди автомобиль Lada Kalina

Злоумышленник разыскан в кратчайшие сроки, автомобиль возвращен законному владельцу.
В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 39-летний местный житель, который сообщил о пропаже автомобиля "Lada Kalina".
При опросе мужчина пояснил, что вечером припарковал автомобиль во дворе дома на ул. Аксакова, а спустя пару дней обнаружил пропажу ключей от автомобиля и само транспортное средство.
Заявитель предположил, что к происшествию может быть причастен проживающий с ним племянник, так как он в течении двух дней не появляется дома.
Оперативный дежурный уточнил у пострадавшего цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем автопатрулям полиции, Росгвардии и работникам организаций правоохранительной направленности.
С целью установления местонахождения похищенного сотрудники уголовного розыска проверили места возможного появления предполагаемого злоумышленника, в результате чего автомобиль обнаружен возле одного из домов на ул. Белорусской, где проживает знакомая разыскиваемого, в квартире у которой он был задержан.
В ходе опроса ранее не судимый 19-летний задержанный в содеянном признался и пояснил, что воспользовался автомобилем, чтобы доехать до знакомой.
Отделом дознания отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России пот г. Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Автомобиль возвращен законному владельцу.
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