В Самаре осудят семейную пару фальшивомонетчиков

Семейная пара из Самары с января по май 2022 года на домашнем цветном принтере печатала деньги, чтобы отдавать их в качестве сдачи покупателям в магазине, где работала жена, а также расплачиваться за приобретаемые товары, сообщает прокуратура Самарской области..
Им удалось изготовить 136 купюр номиналом от 50 до 1 000 рублей.
Жители разных районов города стали обращаться в полицию с заявлениями о фальшивых деньгах, экспертиза установила, что речь идет о купюрах, изготовленных на одном аппарате.
Супругов-фальшивомонетчиков разоблачили, в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". Им инкриминировали 41 эпизод преступления.
При обыске у них дома были найдены 96 фальшивых купюр различным номиналом на сумму более 33 тыс. рублей.
В настоящее время расследование этого дела завершено, материалы направлены в суд.
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