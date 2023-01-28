"Крылья Советов" обыграли "СКА-Хабаровск" в товарищеском матче

В Турции состоялся товарищеский матч, в котором "Крылья Советов" обыграли "СКА-Хабаровск" со счетом 3:0, сообщает официальный сайт клуба.
В составе самарского клуба голы забивали Дмитрий Цыпченко, Владимир Хубулов и Илья Гапонов. Также дебютным результативным действием отметился защитник Николай Рассказов, перешедший зимой из "Спартака".
Состав "Крыльев" 1 тайм: Овсянников, Зотов, Барач, Евгеньев, Рассказов, Бабкин, Витюгов, Чиркович, Салтыков, Хубулов, Цыпченко.
Состав СКА 1 тайм: Помазан, Иваньков, Карпов, Стародуб, Левицкий, Гелоян, Петров, Алейников, Гащенков, Мирошниченко, Ивакин.
Состав "Крыльев" 2 тайм: Овсянников, Григорьев, Шитов, Рахманович, Коваленко, Ежов, Горшков, Фернандо, Гапонов, Солдатенков, Тоцкий.
Состав СКА 2 тайм: Имамов, Анисимов, Иваньков, Фомин, Сосранов, Муминов, Бавин, Алиев, Турсунов, Жемалетдинов, Гонгапшев.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?