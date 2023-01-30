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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В Самаре за год средняя стоимость "квадрата" жилья выросла на 30 тысяч рублей

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым утверждается средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2023 год.

Утверждена сумма в размере 86,86 тыс. рублей. По сравнению с началом 2022 г. (54,24 тыс. рублей) стоимость "квадрата" выросла более чем на 30 тысяч рублей.

Это самый большой скачок за последние три года. В начале 2021 года средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения была утверждена на уровне 48, 6 тыс. рублей.

"Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам муниципальных учреждений Самары на приобретение жилого помещения, расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим на территории Самары, на приобретение (строительство) жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", — отмечается в тексте постановления.

Указанная цифра отличается от реальной ситуации на рынке недвижимости. Рыночная стоимость жилья существенно превышает установленную муниципальными властями.

Так, в ноябре 2022 г. Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) опубликовал аналитический обзор рынка жилой недвижимости и назвал районы Самары с самым дорогим и дешевым вторичным жильем. Согласно отчету, самое дорогое жилье — в Ленинском районе (средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке — 137,5 тыс. рублей), в Октябрьском районе (125,1 тыс. рублей) и Железнодорожном (106,5 тыс. рублей).

Дешевле всего приобрести квартиру в Красноглинском районе (средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке 68,4 тыс. рублей) и в Куйбышевском районе (74,7 тыс. рублей).

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